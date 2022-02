Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher hebeln Terrassentüre auf

Sankt Augustin (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagabend (03.02.2022) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Danziger Straße in Sankt Augustin eingebrochen. Wer hat zwischen 18:00 und 20:00 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohner, um die Terrassentür der Erdgeschosswohnung aufzuhebeln und einzusteigen. Sie durchsuchten Wohn- und Schlafzimmer nach Beute, gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02241 541-3321. (fh)

