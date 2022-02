Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Drogendealer auf Spielplatz festgenommen

Siegburg (ots)

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Rhein-Sieg-Kreis waren am Mittwochnachmittag (02.02.2022) im Bereich rund um einen Spielplatz am Weißdornweg in Siegburg-Kaldauen unterwegs. Gegen 17.00 Uhr tauchten drei junge Männer auf dem Spielplatz auf, die sich auf eine der Parkbänke setzten. Nach ganz kurzer Zeit ging von ihnen der typische Marihuanageruch aus. Die Beamten gaben sich als Polizisten zu erkennen und kontrollierten die Gruppe. Bei zwei 20-Jährigen aus Hennef und Vettelschoß fanden die Beamten in den Taschen geringe Mengen Marihuana. Im Rucksack eines 19-jährigen Hennefers fanden die Zivilkräfte dann eine Feinwaage und einen Klarsichtbeutel voller "Gras". Um die 100 Gramm ergab die erste Wiegung.

Die beiden 20-Jährigen wurden nach Sicherstellung ihrer Drogen entlassen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihr 19-jähriger Begleiter wurde vorläufig wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen. Der junge Mann, der bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten war, zeigte sich kooperativ und stimmte allen polizeilichen Durchsuchungsmaßnahmen zu. Weitere Beweismittel konnten nicht gefunden werden. Da keine Haftgründe gegen den 19-Jährigen vorlagen, konnte er nach Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen gehen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Die Fahrerlaubnisbehörde erhielt eine Nachricht über den begründeten Verdacht, dass die drei jungen Männer nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet sind. #RheinSiegSicher (Bi)

