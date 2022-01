Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gully-Deckel durch Scheibe geworfen

Windeck (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag (29.01.2022) auf Sonntag (30.01.2022) versucht, mit zwei Gully-Deckeln das Glas der Eingangstür eines Getränkemarktes in Windeck-Rosbach an der Gerhardt-Hauptmann-Straße zu zerstören. Die Einbrecher konnten die Glasscheibe mit den Gussteilen zwar durchwerfen, die Scheibe blieb jedoch in sich stabil. Da die entstandenen Löcher offensichtlich nicht groß genug zum Durchsteigen waren, ließen die Täter von ihrer Tat ab und verschwanden mutmaßlich ohne Beute. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell