Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Apothekeneinbruch - Filialleiter überrascht Täter

Sankt Augustin (ots)

Einen überraschten Gesichtsausdruck wird ein vermeintlicher Einbrecher am Donnerstagabend (27.01.2022) vermutlich gehabt haben, als er beim Hebeln an der Eingangstür einer Apotheke in Sankt Augustin plötzlich dem Filialleiter gegenüber stand.

Gegen 20.15 Uhr hörte der Mitarbeiter der Apotheke an der "Alte Heerstraße" verdächtige Geräusche an der Schiebeeingangstür der geschlossenen und größtenteils unbeleuchteten Apotheke. Er schaltete das Licht ein und trat in den Verkaufsraum. An der Tür machte sich ein 20 bis 25 Jahre alter Mann mit dunklen kurzen Haaren zu schaffen. Dieser nahm umgehend Reißaus und flüchtete in unbekannte Richtung. Anhand der vorgefundenen Spuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass er vermutlich mit einem Schraubendreher versucht hatte, die Schiebetür aus Glas aufzuhebeln.

Die Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise zu der flüchtigen Person nimmt die Polizei unter der 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

