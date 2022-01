Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Smartphones auf Beifahrersitz liegen gelassen - über 1.000 Euro Schaden

Niederkassel (ots)

Eine 52-jährige Frau war am Mittwochabend (26.01.2022) noch kurz zum Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße in Niederkassel und hatte ihren Wagen auf dem dazugehörigen Parkplatz abgestellt. Als sie nach fünf Minuten, gegen 18.15 Uhr, zu ihrem blauen Skoda zurückkehrte, stellte sie fest, dass zwei Smartphones aus dem Wagen entwendet worden waren.

Die beiden Geräte des Herstellers Apple lagen auf dem Beifahrersitz. Da am Fahrzeug keine Aufbruchsspuren festgestellt werden konnte, ist unklar, wie die Täter in den PKW gelangt sind. Der Wert der Telefone liegt bei mehr als 1.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der 02241 541-3221 entgegen. Die Polizei rät:

Ein Auto ist kein Tresor! Bewahrend Sie keine Wertsachen im Fahrzeug auf, auch nicht im Kofferraum oder im Fußraum hinter den Vordersitzen. Täter kennen diese "Verstecke"! (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell