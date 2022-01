Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Futter aus Tierheim gestohlen

Troisdorf (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag auf Samstag (21. - 22.01.2022) Futter im Wert von 120 Euro aus dem Tierheim in Troisdorf gestohlen. Sie kletterten über den Zaun, öffneten auf ungeklärte Art ein Fenster zu einem Gebäudeteil und durchsuchten einen der Räume. Außer dem Tierfutter wurde offensichtlich nichts gestohlen.

Wer hat zur fraglichen Zeit, zwischen 13:00 Uhr am Freitag und 07:30 Uhr am Samstag, etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Wache Troisdorf unter 02241 541-3221. (fh)

