Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe sabotieren Straßenbeleuchtung und knacken Zigarettenautomaten

Lohmar (ots)

Am Donnerstagmorgen (20.01.2022) wurde die Polizei zu zwei Tatorten gerufen, bei denen Zigarettenautomaten aufgebrochen wurden. Die Besonderheit an den nur wenige hundert Meter auseinanderliegenden Tatorten war, dass die Täter offensichtlich mehrere Straßenlaternen geöffnet und außer Betrieb gesetzt hatten, mutmaßlich um das Entdeckungsrisiko zu senken.

Ein Passant hatte der Polizei gegen 09.30 Uhr die aufgebrochenen Zigarettenautomaten und die geöffneten Straßenlaternen an der Bonner Straße, einmal an der Einmündung Weeg in Lohmar-Weeg und an der Einmündung Kiefhauser Straße in Lohmar-Höffen, gemeldet. Die Täter hatten die Automaten komplett entleert und waren mit Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe unerkannt entkommen.

Hinweise zu den Taten, die sich mutmaßlich in der Nacht zum 20.01.2022 ereigneten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell