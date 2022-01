Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl - Wer kennt das Paar?

Siegburg (ots)

Im September 2021 hatten wir über einen ungewöhnlichen Trickdiebstahl berichtet (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5014795), bei dem ein 86-jähriger Siegburger bestohlen geworden war.

Der Geschädigte war bei der Geldabhebung an einem Bankautomaten in der Siegburger Innenstadt von einem unbekannten Paar beobachtet worden. In einem Lebensmittelgeschäft wurde der 86-Jährige von dem Pärchen angesprochen. Die Frau zeigte auf den Boden und gab an, dass der Siegburger offensichtlich Geld verloren habe. Auf der Erde lagen ein 5- und ein 10-Euro-Schein. Die mutmaßliche Täterin hob die Geldscheine auf und bedrängte den Senior, das Geld anzunehmen. Er nahm das Geld entgegen, holte seine Geldbörse aus der Tasche und verstaute die Scheine.

Diesen Moment nutzte die mutmaßliche Trickdiebin aus, um dem Senior die Bankkarte aus der Geldbörse zu ziehen. Direkt nach der Tat waren über 1.000 Euro vom Konto abgebucht worden. Bis der 86-Jährige die Sperrung der Bankkarte veranlassen konnte, hatten die Täter sein Konto bis zur Dispogrenze leergeräumt.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses werden Fotos der Verdächtigen aus der Bank und dem Lebensmittelgeschäft zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen? Hinweise an die Polizei Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121.

Die Bilder der Tatverdächtigen können Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW einsehen: https://url.nrw/SU2022-27. (Bi)

