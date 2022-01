Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 42-Jähriger nach Diebstahl in Untersuchungshaft

Siegburg (ots)

Der Hausmeister einer berufsbildenden Schule in Siegburg bemerkte nach den Weihnachtsferien, dass aus einem Lagerraum im Keller insgesamt 28 mobile Computer im Wert von mehr als 15.000 Euro fehlten. Da keine Aufbruchsspuren entdeckt werden konnten, bestand der Verdacht, dass die Türen zum Lager vermutlich mit einem Schlüssel geöffnet wurden. Schnell fiel der Tatverdacht auf einen 42-jährigen ehemaligen Angestellten, der mutmaßlich unberechtigt noch im Besitz entsprechender Schlüssel war.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und konnte den Tatverdacht gegen den Troisdorfer, der bereits in der Vergangenheit auch wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war, erhärten.

Über die zuständige Staatsanwaltschaft wurde am Dienstag (18.01.2022) ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss gegen den Tatverdächtigen beim Amtsgericht Siegburg erwirkt. Es stellte sich bei der Korrespondenz der Behörden heraus, dass der 42-Jährige am selben Tag wegen eines Drogendeliktes einen Gerichtstermin vor dem Amtsgericht hatte.

Kurz vor Prozessbeginn wurde der mutmaßliche Dieb im Gericht angetroffen und durchsucht. In seinen mitgeführten Sachen fand sich eines der entwendeten Tablets sowie Hinweise zu dem Verbleib von mindestens zwei weiteren Geräten. Die Gegenstände wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Während der 42-Jährige dann seiner eigentlichen Gerichtsverhandlung wegen des Drogenverstoßes beiwohnte, wurden die Wohnung und das von ihm benutzte Auto von der Polizei durchsucht. Es wurde im Auto eine in Köln gestohlene Bankkarte gefunden. Weitere Tablets fanden die Durchsuchungsbeamten der Kripo Hennef nicht.

Um die ganze Angelegenheit nicht unnötig in die Länge zu ziehen, ordnete der Vorsitzende Richter am Amtsgericht Siegburg nach Verlesung der Gerichtsentscheidung wegen des Drogendeliktes Untersuchungshaft gegen den Troisdorfer an. Er wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen zum Verbleib der anderen Tablet-PCs und der aufgefundenen Bankkarte dauern noch an. Auch die mutmaßlich benutzten Schlüssel konnten noch nicht aufgefunden werden. (Bi)

