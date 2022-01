Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrügerischer LKW-Fahrer auf frischer Tat überführt

Sankt Augustin (ots)

Nachdem bei einer großen Logistikfirma in Sankt Augustin über Monate Europaletten und Mehrwegtransportboxen in großem Umfang abhandengekommen waren, ergaben sich Hinweise auf einen externen Speditionsfahrer, der diese höchstwahrscheinlich während seiner Touren unterschlug. Nach der Anzeigenerstattung bei der Polizei in Siegburg und den weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 3, erhärtete sich der Verdacht gegen den 54-jährigen LKW-Fahrer aus Sankt Augustin.

Im Rahmen einer Observation mit Unterstützung ziviler Einsatzkräfte der Polizei Bonn konnte der Tatverdächtige bei einem Transport am Dienstag (18.01.2022) beobachtet werden, wie er von seiner Route abwich und bei einem Firmengelände in Bornheim Europaletten und Mehrwegtransportboxen ablud.

Nachdem er am Logistikzentrum in Sankt Augustin angekommen war, wurde er von der Polizei und der Firma mit den Vorwürfen konfrontiert. Aus seinem LKW fehlten Paletten und Mehrwegkisten im Wert von circa 2.200 Euro. Diese konnten im Rahmen der anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen auf dem Firmengelände in Bornheim aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen werden dem 54-Jährigen zahlreiche Unterschlagungen vorgeworfen und der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen hohen 5-stelligen Betrag. Der Tatverdächtige machte in seiner Vernehmung keine Angaben zum Tatvorwurf.

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen an der Wohnanschrift des Tatverdächtigen wurden Vermögenswerte durch Finanzermittler der Polizei Siegburg gesichert. Die Ermittlungen gegen die Abnehmer der unterschlagenen Güter dauern an. Der Beschuldigte konnte nach Abschluss der Durchsuchung und den erkennungsdienstlichen Maßnahmen die Polizeiwache verlassen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell