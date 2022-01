Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher rammen Wohnungstür ein

Siegburg (ots)

Der Obergeschoßbewohner eines Mehrfamilienhauses am "Siegdamm" in Siegburg wurde am Mittwochvormittag (19.01.2022) um 10.30 Uhr durch einen lauten Knall im Hausflur aufgeschreckt. Er trat auf den Balkon und konnte auf der Straße vor dem Haus einen offensichtlich wartenden Kleinwagen mit einer männlichen Person am Steuer erblicken.

Anschließend ging er in den Hausflur und konnte auf dem Treppenabsatz bereits sehen, dass die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen worden war. Er ging zurück in seine Wohnung und alarmierte die Polizei. Während des Telefonats war der verdächtige Wagen in unbekannte Richtung davon gefahren.

Die Einbrecher hatten die Holzwohnungstür vermutlich mit der Schulter oder dem gesamten Körper eingerammt. Die Zuhaltevorrichtung der Tür war aus der Türzarge gebrochen. In die Wohnung der Geschädigten waren die Täter offensichtlich nicht, da keine weiteren Einbruchsspuren zu finden waren. Vermutlich wurden sie durch den Zeugen gestört.

Weitere Angaben zu dem verdächtigen dunkelgrauen PKW konnte der Zeuge nicht machen. Die Person am Steuer hatte nach seinen Angaben einen dunklen Teint, schwarze kurze Haare und einen Vollbart. Ob Fahrzeug und Fahrer im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist aber unklar. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei in Siegburg unter der 02241 541-3121 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell