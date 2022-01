Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Andere Fahndungserfolge nach Sachbeschädigung durch Feuer

Hennef (ots)

Am Dienstagabend (18.01.2022) meldeten gegen 21.50 Uhr Anwohner der Brahmsstraße in Hennef eine brennende Papiermülltonne. Offensichtlich wurde die abholbereite Tonne auf die Fahrbahnmitte der Brahmsstraße gezogen und angezündet. Die ebenfalls ausgerückte Feuerwehr löschte die brennende Mülltonne und stellte fest, dass der geschmolzene Kunststoff sich mit dem Fahrbahnbelag verbunden hatte und dadurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden war.

Im Zusammenhang mit dem Feuer war ein junger Mann aufgefallen, der durch Rufen und Läuten an den Haustüren auf das Feuer aufmerksam machen wollte. Er war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort. Ob er mit dem Feuer in Verbindung steht, kann nicht gesagt werden. Er ist circa 18 Jahre alt, hatte blonde Locken, einen Bart und war mit einer schwarz-grauen Jacke bekleidet. Die eingesetzten Polizeikräfte fahndeten im Nahbereich des Tatortes nach einem mutmaßlichen Täter.

Dabei trafen sie gegen 22.10 Uhr auf der Bonner Straße auf einen 16-jährigen Hennefer. Dieser versuchte sofort, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Bei seiner Durchsuchung nach möglichen Tatmitteln fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung durch Feuer konnten die Polizisten nicht feststellen.

An der "Obere Siegstraße" versuchte sich ein 37-jähriger Hennefer gegen 22.45 Uhr auf einem E-Bike "aus dem Staub zu machen". Nach wenigen hundert Metern holte die Polizeistreife den wegen Fahrraddiebstählen polizeibekannten 37-Jährigen ein. An dem benutzten grauen Pedelec der Marke Focus war die Rahmennummer weggeschliffen worden. Eine Erklärung dafür hatte der Verdächtige nicht. Die Polizisten stellten das circa 2.000 Euro teure Fahrrad sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 37-Jährigen ein. Jedoch ergaben sich auch bei dem Mann keine Hinweise auf eine Beteiligung an der Inbrandsetzung der Mülltonne.

Die Fahndung nach den Tätern der Sachbeschädigung durch Feuer dauert an. (Bi)

