Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: #RheinSiegSicher - Zivilfahnder stellen Diebe

Siegburg (ots)

Am frühen Dienstagabend (18.01.2022) waren Zivilfahnder in der Siegburger Innenstadt unterwegs. In der Fußgängerzone fielen ihnen zwei 40 und 48 Jahre alte Männer auf, die den Beamten aus der lokalen Drogenszene bekannt waren. Die beiden Verdächtigen liefen ziellos durch verschiedene Geschäfte und erweckten den Eindruck, auf der Suche nach stehlbaren Gegenständen zu sein. Die Zivilbeamten hefteten sich an die Fersen der beiden Männer und mussten nicht lange warten, bis es zum Diebstahl kam. Der 40-Jährige hatte sich durch eine Nebeneingangstür in eine Gaststätte an der Zeithstraße begeben, während sein 48-jähriger Mittäter draußen "Schmiere" stand. Nach kurzer Zeit kam der Bonner wieder mit einer prall gefüllten Papiertüte aus der Gaststätte. Mit Unterstützung von uniformierten Polizeikräften wurden die beiden Verdächtigen dann angesprochen und kontrolliert. In der Papiertüte befanden sich verpackte Zigarren im Wert von mehr als 500 Euro. Der Inhaber der Gaststätte konnte bestätigen, dass diese aus seinem Lokal stammten. Der 48-Jährige aus Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte außerdem grünes Mountainbike dabei, welches zwar nicht als gestohlen gemeldet war, jedoch augenscheinlich nicht den wirtschaftlichen Verhältnissen des Mannes entsprach. Einen plausiblen Eigentumsnachweis konnte der 48-Jährige nicht erbringen. Zudem wurde in seinem Rucksack Aufbruchswerkzeug gefunden. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die Zigarren erhielt der Gaststättenbetreiber zurück und das Fahrrad sowie die Werkzeuge wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Ermittlungen wurden die beiden Tatverdächtigen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Diebstahls der Zigaretten und des Fahrrades dauern an. (Bi)

