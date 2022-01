Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit Verletzten - Polizei sucht Unfallzeugen

Sankt Augustin (ots)

Am vergangenen Freitag (14.01.2022) sind zwei Autos gegen 16.00 Uhr auf der Kreuzung Bonner Straße (B56)/Alte Heerstraße/Kölnstraße in Sankt Augustin kollidiert. Dabei kamen die Fahrzeugführer der beteiligten Fahrzeuge zu Schaden und mussten ins Krankenhaus. Der 45-jährige Fahrer eines Citroen Transporters war nach eigenen Angaben bei Grünlicht zeigender Ampel von der Kölnstraße geradeaus über die Bonner Straße in Richtung "Alte Heerstraße" gefahren. Die 55-jährige Fahrerin eines BMW gab an, zum Unfallzeitpunkt bei Grünlicht zeigender Ampel die Kreuzung auf der Bonner Straße in Richtung Siegburg überquert zu haben. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen und die Insassen aus Königswinter und Bonn wurden schwer verletzt.

Die Überprüfung der Ampelanlage durch die Polizei ergab keinen Hinweis auf eine Störung. Da beide Unfallbeteiligten behaupten, die Kreuzung bei Grün passiert zu haben, sucht die Polizei Unfallzeugen. Kontakt unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

