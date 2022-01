Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 15-Jähriger beim Überqueren der Straße von PKW erfasst

Hennef (ots)

Am Dienstagmittag (17.01.2022) ist ein 15-jähriger Hennefer gegen 15.40 Uhr beim Überqueren der Königstraße von einem Auto erfasst worden. Der junge Mann kam schwer verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus.

Am Steuer der beteiligten Volvo-Limousine saß ein 66-jähriger Mann aus Hennef, der auf der Königstraße in Richtung der Frankfurter Straße unterwegs war. In Höhe der Einmündung zur Fritz-Jacobi-Straße hatte er den 15-Jährigen erfasst. Der Junge wurde nach Zeugenangaben auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte auf die Straße. Dabei verletzte er sich.

Anhand der vorgefundenen Unfallspuren und Zeugenaussagen hatte der 15-Jährige nicht den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) benutzt, sondern war aus der Fritz-Jacobi-Straße quer über die Fahrbahn der Königstraße gelaufen. Der Fußgängerüberweg ist von der Unfallstelle weniger als zehn Meter entfernt.

Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell