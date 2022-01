Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schaufenster mit Stein eingeworfen - Gitarre erbeutet

Siegburg (ots)

Am Sonntagmorgen (16.01.2022) meldete eine Zeugin, dass das Schaufenster eines Bürogebäudes am Friedensplatz in Siegburg eingeworfen wurde. Der Stein, mit dem die Täter die Scheibe eingeschmissen hatten, lag noch in der Auslage. Vermutlich wurde eine Gitarre gestohlen. Der Betreiber der Musikproduktionsfirma, zu der das Schaufenster gehört, konnte noch nicht zur genauen Beute befragt werden. Der Stein wurde als mutmaßlicher Spurenträger sichergestellt.

Wer hat in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen, die möglicherweise eine Gitarre dabei hatten, beobachtet? Hinweise an die 02241 541-3121. (Bi)

