Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungsinhaber und Einbrecher treffen im Wohnzimmer auseinander

Sankt Augustin (ots)

Der 58-jährige Bewohner einer Erdgeschosswohnung an der Anton-Groß-Straße in Sankt Augustin-Hangelar hatte sich am Samstag (15.01.2022) zu seiner kranken Ehefrau ins Bett gelegt. Während man gemeinsam der Sportberichterstattung im Radio lauschte, wurde der 58-Jährige gegen 17.30 Uhr durch ein verdächtiges Geräusch aus dem Wohnzimmer aufgeschreckt.

Er ging in das unbeleuchtete Wohnzimmer und traf auf zwei unbekannte Personen, die offensichtlich über den Balkon geklettert waren und die Balkontür aufgebrochen hatten. Die beiden Tatverdächtigen erschraken sich offensichtlich genauso wie der Wohnungsinhaber. Sie flüchteten ohne Beute über den Balkon in unbekannte Richtung.

Ein Passant hatte die Einbrecher über die Anton-Groß-Straße davon laufen sehen und konnte folgende Täterbeschreibung abgeben: Beide sind circa 175 bis 180 cm große sehr schlanke, Männer. Einer war komplett dunkel bekleidet, sein Mittäter trug eine helle Jacke. Auf der Flucht sprachen die Männer mit dunklen Haare und einem dunklen Teint in einer ausländischen Sprache miteinander.

Sind die Einbrecher von weiteren Zeugen gesehen worden? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell