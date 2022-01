Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in ein Elektronikgeschäft in Siegburg

Siegburg (ots)

In der Donnerstagnacht (13.01.2022) gegen 23:30 Uhr wurde die Glastür eines Elektronikgeschäftes in Siegburg am Markt mit mehreren Steinen eingeworfen und mehrere Mobiltelefone in einem Gesamtwert von 580 Euro entwendet.

Einige Zeugen befanden sich im Bereich des Siegburger Marktes, als sie gegen 23:30 Uhr laute Geräusche wahrnahmen. Es hatte sich angehört, als ob Glas zersplitterte.

Anschließend konnte ein Zeuge beobachten, wie sich zwei unbekannte, männliche Personen vor dem betroffenen Elektronikgeschäft aufhielten. Kurz danach seien die beiden Tatverdächtigen in das Geschäft gelaufen, haben sich dort kurz aufgehalten und sind dann in Richtung "Annostraße" zu Fuß geflüchtet.

Ein weiterer Zeuge, der ebenfalls die Geräusche hören konnte, hat gesehen, wie die zwei Männer aus dem Geschäft herausgerannt und Richtung "Annostraße" geflüchtet sind.

Die Zeugen können folgende Personenbeschreibung angeben:

Einer der beiden Unbekannten ist circa 175 - 180 cm groß und hat eine schlanke Statur. Zudem war er mit einer hellen Hose bekleidet.

Der Andere ist ebenfalls circa 175 -180 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er trug eine dunkle Hose und einen hellen Kapuzenpullover.

Wer kann Angaben zu den beiden Verdächtigen machen ? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell