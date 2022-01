Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl - Dieb beklaut hilfsbereiten Hennefer

Hennef (ots)

Am Mittwochmittag (12.01.2022) gegen 12:00 Uhr wurde ein 65-jähriger Hennefer in der Tiefgarage eines Lebensmittelgeschäfts in Hennef am Adenauerplatz von dem unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und gefragt, ob er ihm eine 2-Euro-Münze in Kleingeld wechseln könne. Der Geschädigte bejahte dies und wechselte ihm das Geld. Anschließend fragte der Tatverdächtige nach den Öffnungszeiten des Parkhauses. Dadurch war der Geschädigte einen Moment abgelenkt und bemerkte später, dass 215 Euro aus der Geldbörse entwendet wurden.

Der Hennefer konnte folgende Personenbeschreibung tätigen:

Der Dieb ist männlich und 35 - 45 Jahre alt. Zudem ist er 170 bis 175 cm groß und hat eine stämmige Statur. Außerdem hat er kurze, dunkle Haare und war mit einer dunklen Hose, einer dunklen Jacke und einer schwarzen Maske bekleidet.

Wer kann Angaben zu dem Verdächtigen machen? Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3521.

Die Polizei warnt: Lassen Sie Fremde auf keinen Fall in Ihr Portemonnaie greifen! Seien Sie im Zweifelsfall ruhig einmal unhöflich und lehnen Sie das Wechseln ab. Sie können ein wenig Kleingeld bereithalten, aber öffnen Sie nie Ihre Geldbörse im Beisein von Fremden.

Mit vielen Fragen, dem Reingreifen in das Geldfach oder dem Gestikulieren mit einem mitgeführten Gegenstand wird das Opfer von dem eigentlichen Ziel der Wechselaktion abgelenkt.

Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand zu fremden Personen. Lassen Sie sich nicht ablenken oder schon gar nicht bei der Suche im Portemonnaie helfen. Wenn Sie Opfer eines Trickdiebstahls wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (Re.)

