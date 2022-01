Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Pistole bewaffneter Täter überfällt Postfiliale

Hennef (ots)

Am Mittwochmittag (12.01.2022) gegen 12.10 Uhr betrat ein unbekannter Mann die Postfiliale "Am Markt" in Hennef-Uckerath, bedrohte den anwesenden Mitarbeiter mit einer schwarzen Pistole und zwang ihn Geld aus der Kasse auszuhändigen. Mit seiner Beute von wenigen hundert Euro floh der circa 170 cm große Täter zu Fuß über den angrenzenden Aldi-Parkplatz in Richtung des Wohngebietes. Der Postangestellte blieb unverletzt.

Die alarmierte Polizei fahndet bislang ohne Erfolg nach dem Flüchtigen. Der schlanke Unbekannte war mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Jogginghose und mit schwarzen Handschuhe bekleidet. Maskiert war er mit einer Sturmhaube/Maske mit Aufdruck ähnlich einem "breiten Grinsen". Bei der Forderung nach dem Geld sprach der Täter hochdeutsch.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

