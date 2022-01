Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bandendiebe nach versuchtem Ladendiebstahl festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagnachmittag (11.01.2022) gegen 15:00 Uhr versuchte eine Gruppe von drei Personen ein Mobiltelefon zu entwenden.

Der aufmerksame Ladendetektiv eines Elektromarktes in Sankt Augustin an der Rathausallee beobachtete die drei Tatverdächtigen über die Videoüberwachung. Zwei von den drei Männern hielten sich im Bereich von Verkaufsregalen, in denen Handys zu finden sind, auf. Der Dritte im Bunde stand etwas weiter entfernt. Die Männer schienen mittels Handzeichen und Blicke zu kommunizieren. Anschließend nahm einer der Tatverdächtigen ein Handy aus dem Regal und entfernte die Diebstahlsicherung.

Daraufhin wurden sie von dem Ladendetektiv angesprochen und in ein Büro geführt. Im Büro versuchten die Täter das Diebesgut im Wert von rund 250 Euro heimlich verschwinden zu lassen. Das wurde von der Videoüberwachung aufgezeichnet und das Versteck konnte schnell ausfindig gemacht werden.

Da zunächst unklar war, ob es sich um eine reisende Täterbande handelt, die keinen Wohnort in Deutschland hat, wurde sie von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und aufgrund fehlender Haftgründe wurden die drei Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermittelt. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell