Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebin nach Ladendiebstahl festgenommen

Siegburg (ots)

Am Montagabend (10.01.2022) gegen 19:00 Uhr fiel dem Ladendetektiv eines Kaufhauses in Siegburg an der Kaiserstraße die 43-jährige Tatverdächtige auf.

Die Tatverdächtige war zuvor durch die Verkaufsräume gegangen und hat mehrere Kleidungsstücke genommen und diese in ihre Hose gesteckt. Außerdem verstaute sie weitere Kleidungsstücke in ihrem Rollkoffer. Der Wert der Kleidungsstücke beläuft sich auf circa 450 Euro.

Bevor die Tatverdächtige das Geschäft mitsamt der Beute verlassen konnte, wurde sie von dem Ladendetektiv angesprochen. Sofort übergab sie dem Zeugen die Beute. Gemeinsam warteten sie dann auf die alarmierten Polizeibeamten.

Die Ladendiebin wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Siegburg gebracht. Zunächst war unklar, wo die Festgenommene überhaupt wohnt. Die Kripo konnte ermitteln, dass sie einen Wohnsitz in Bremen hat. Aufgrund der nun fehlenden Haftgründe wurde die 43-Jährige zumindest bis zur Gerichtsverhandlung wegen des Verdachts des Ladendiebstahls wieder auf freien Fuß gesetzt. (Re.)

