Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Raub auf Tankstelle

Siegburg (ots)

Am Samstagabend (08.01.2022) gegen 21:45 Uhr betrat der maskierte Tatverdächtige die Tankstelle in Siegburg an der Weierstraße. Nachdem er den Verkaufsraum durchquert hatte, ging er umgehend hinter den Tresen zum Kassenbereich. Der Maskierte bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Anschließend nahm der Tatverdächtige das Bargeld aus der geöffneten Kasse. Außerdem öffnete er einen Schrank im Kassenbereich und entwendete daraus Zigarettenstangen.

Der mutmaßliche Räuber flüchtete mit seiner Beute im Wert von mehr als 1000 Euro in Richtung "Breite Straße". Verletzt wurde bei der Tat niemand.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses werden Bilder aus der Videoüberwachungsanlage der Tankstelle zur Fahndung veröffentlicht.

Wer kann Angaben zu der auf den Lichtbildern abgebildeten Person machen?

Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121.

Die Bilder des Verdächtigen finden sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/72308 (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell