POL-SU: Vier junge Männer in Siegburg überfallen

Siegburg (ots)

Am Sonntagabend (09.01.2022) gegen 19:00 Uhr wurden vier Heranwachsende (16 bis 19 Jahre alt) in Siegburg an der Alfred-Keller-Straße im Bereich unterhalb des Michaelsberg überfallen und ausgeraubt.

Die zwei Tatverdächtigen sollen zuvor der vierköpfigen Gruppe gefolgt sein. Als sich die Gruppe auf einer Parkbank niederließ, traten die beiden Täter an sie heran. Einer der beiden hielt eine Pistole in der Hand. Der Verdächtige drohte mit der Pistole und verlangte die Herausgabe der Wertgegenstände. Als einer der vier Geschädigten fragte, ob sie die Personalausweise behalten dürfen, wurde er zwei Mal ins Gesicht geschlagen. Ärztlich behandelt werden musste er aber nicht.

Nachdem die beiden Täter 20 Euro Bargeld, drei Handys, eine Winterjacke und eine Geldbörse erbeuteten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung "Neuenhof".

Die beiden Tatverdächtigen konnten durch die Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

Der mit der Schusswaffe flüchtige Tatverdächtige ist männlich, circa 185 cm groß und hat eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen oder dunkelgrauen Jacke und einer schwarzen Stoffmaske.

Sein Mittäter war ebenfalls männlich, circa 180 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er war mit einer grauen Mütze, einer schwarz-grauen Jacke und einer grauen Jogginghose bekleidet. Zudem trug er eine medizinische Maske.

- Wer kann Angaben zu den beiden Verdächtigen machen?

Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Re.)

