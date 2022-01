Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schaufensterscheibe eines Mobiltelefongeschäftes eingeworfen

Hennef (ots)

Am Freitagmorgen (07.01.2022) wurde eine Schaufensterscheibe eines Mobiltelefongeschäftes in Hennef an der Frankfurter Straße eingeworfen und drei Handys entwendet.

Ein Anwohner vernahm in den frühen Morgenstunden gegen 06:00 Uhr einen lauten Knall, den er aber zunächst nicht als "verdächtig" einstufte. Circa eine Stunde nach der Tatzeit bemerkte der Zeuge das beschädigte Schaufenster, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

Vor Ort konnte durch die Polizeibeamten ein faustgroßer Stein aufgefunden werden, welcher vermutlich als Tatmittel eingesetzt wurde. Durch die eingeworfene Schaufensterscheibe verschaffte sich der Täter Zutritt zu dem Mobiltelefongeschäft. Anschließend löste er die Sicherung der Geräte und flüchtete mit der Beute in einem Gesamtwert von knapp 3600 Euro.

Die Polizei bitte um Hinweise zu der Tat.

Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Re.)

