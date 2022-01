Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taschendiebe flüchten mit Auto - Zeugen gesucht

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Zwar ohne Beute, aber unerkannt konnten am Mittwochvormittag (05.01.2022) zwei mutmaßliche Taschendiebe in Neunkirchen-Seelscheid entkommen. Eine 73-Jährige war bei einem Lebensmitteldiscounter an der Straße "Zum Kisseltal" einkaufen. Gegen 11.20 Uhr inspizierte sie die Auslage, als sie bemerkte, dass ein unbekannter Mann sie körperlich bedrängte. Er kam der Seniorin so nahe, dass sie sich unbehaglich fühlte. Erst dann fiel ihr auf, dass neben ihr eine weitere männliche Person stand. Instinktiv griff sie in ihren Einkaufbeutel und stellte sofort fest, dass ihr Portemonnaie fehlte. Sie rief lauf um Hilfe und das anwesende Supermarktpersonal wurde aufmerksam. Die Täter ließen die Geldbörse der 73-Jährigen fallen und liefen aus dem Geschäft auf den Parkplatz. Dort stiegen sie in ein Auto und fuhren in unbekannte Richtung davon.

Die Zeugin konnte nur einen der Täter beschreiben. Es handelt sich um einen rund 180 cm großen Bartträger mit gebräunter Haut. Besonders auffällig ist eine Tätowierung auf dem rechten Handrücken. Dabei soll es sich um eine Skelettabbildung handeln. Das benutzte Fahrzeug ist nach Zeugenangaben ein silberfarbener 1er BMW mit ausländischem Kennzeichen.

Wer kann Angaben zu den Verdächtigen oder dem Fahrzeug machen? Hinweise an die Polizei in Siegburg unter der 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell