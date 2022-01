Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 19-Jährige auf Fußgängerüberweg angefahren und schwer verletzt

Eitorf (ots)

Eine 19-jährige Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag (05.01.2022) beim Überqueren der Brückenstraße in Eitorf von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die ansprechbare Eitorferin kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein 34-jähriger Eitorfer befuhr mit seinem Kleintransporter gegen 17.45 Uhr die Brückenstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Nach eigenen Angaben konnte er sich nicht erklären, wie er die junge Frau, die den gut ausgebauten Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in Höhe der Buchhandlung benutzt hatte, übersehen konnte. Eine Ausweichbewegung verhinderte die Kollision mit seinem Mercedes nicht mehr. Der 34-Jährige musste nach dem Unfall vor Ort kurz medizinisch betreut werden.

Ob der Fahrer möglicherweise abgelenkt war, konnte an der Unfallstelle nicht geklärt werden. Die Beamten stellten sein Smartphone sicher. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (Bi)

