Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hennefer zwei Mal in kurzer Zeit beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt

Hennef (ots)

Ein 67-jähriger Hennefer wurde innerhalb von wenigen Stunden zwei Mal beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt. Der Hennefer befuhr mit seinem Audi am Dienstagabend (04.01.2022) die Straße "In den Erlen" in Hennef und kollidierte gegen 18:20 Uhr mit einem geparkten Auto. Der 67-Jährige kannte das beschädigte Fahrzeug, da es seiner ehemaligen Nachbarin gehört. Nachdem er auf sich aufmerksam gemacht hatte, kam der Ehemann seiner Nachbarin raus und kontaktierte die Polizei. Als sich die eingesetzten Polizeibeamten mit dem Unfallverursacher unterhielten, bemerkten sie Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Auch die im Fahrzeug des Hennefers befindlichen Bierflaschen erhärteten den Verdacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille.

Dem 67-jährigen Mann wurde im Krankenhaus Eitorf Blut abgenommen und die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen untersagt. Einige Stunden später setzte sich der alkoholisierte Unfallverursacher erneut hinter das Steuer seines Autos und wurde gegen 22:30 Uhr von einer Polizeistreife in Hennef im Bereich des Busbahnhof angehalten und kontrolliert. Der Hennefer war sich sofort seiner Schuld bewusst und räumte alles ein. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung weiterer Verkehrsstraftaten sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenuss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Alkohol am Steuer. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell