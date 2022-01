Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger im Rhein-Sieg-Kreis unterwegs

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.01.2022) wurde ein 33-jähriger Bonner Opfer eines Betrugs.

Der Geschädigte wurde in Sankt Augustin im Bereich des Kreisverkehrs Hauptstraße / Pleistalstraße mit seinem Auto von dem 23- jährigen Verdächtigen per Anhaltezeichen zum Stillstand bewegt. Anschließend hat er den Geschädigten um Geld gebeten, da er eine Tankfüllung benötige, um nach München zu seiner kranken Frau fahren zu können.

Nachdem der hilfsbereite Bonner ihm bereits 10 Euro Bargeld gegeben hat, ist er zusammen mit dem Verdächtigen zu einer Tankstelle in Sankt Augustin an der "Alte Heerstraße" gefahren, wo er ihm eine Tankfüllung in Höhe von 50 Euro bezahlte. Für die Rückzahlung des Geldes erhielt der Geschädigte eine Handynummer, um sich so mit dem Verdächtigen in Verbindung zu setzen.

Kurze Zeit später sah der Geschädigte den Verdächtigen mit seinem 42-jährigen mutmaßlichen Mittäter an demselben Kreisverkehr, wie sie mit einem Mann sprachen. Daraufhin wurde dem Geschädigten bewusst, dass er betrogen wurde und warnte das potentielle Opfer.

Die zwischenzeitlich flüchtenden Verdächtigen konnten durch die anschließend alarmierten Polizeibeamten an einer Tankstelle in Lohmar an der Straße An der Burg Sülz in ihrem schwarzen BWM mit ausländischem Kennzeichen angehalten und kontrolliert werden.

Das Bargeld konnte bei den beiden Verdächtigen nicht mehr aufgefunden werden. Auch eine Durchsuchung des Fahrzeugs verlief ebenfalls erfolglos.

Gegen den 23-jährigen und 42-jährigen Mann wird wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt. (Re.)

Hinweis:

Es handelt sich um eine bekannte Masche der beiden Männer.

- Lassen Sie sich nicht von verdächtigen Personen ansprechen und nach Geld fragen. - Kontaktieren Sie im Verdachtsfall umgehend die Polizei unter der Rufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell