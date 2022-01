Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdächtiger nach Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen

Siegburg (ots)

Am Montagvormittag (03.01.2022) wurde ein 37-jähriger mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen.

Der 53-jährige Geschädigte fuhr mit seinem Mountainbike gegen 11:00 Uhr zu einem Lebensmittelgeschäft in Siegburg an der Straße Zum Hohen Ufer. Auf dem dortigen Parkplatz kettete er sein Fahrrad mit zwei Fahrradschlössern an ein Parkplatzhinweisschild an.

Während der Geschädigte seinen Einkauf tätigte, bemerkte ein Zeuge, wie der 37-jährige Tatverdächtige das Parkplatzhinweisschild aus der Erde zog und sich mit dem Fahrrad von der Örtlichkeit entfernte. Von der Tat machte der aufmerksame Zeuge Fotos, die er anschließend den eingesetzten Beamten zeigte. Auf den Fotos konnte neben dem gestohlenen Fahrrad des Geschädigten, auch der bereits polizeilich bekannte Fahrraddieb wiedererkannt werden.

Der Verdächtige wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Neben dem entwendeten Mountainbike und den beiden bereits aufgebrochenen Fahrradschlösser des Geschädigten konnten die Polizeibeamten weiteres vermeintliches Diebesgut in Form von diversen Fahrrädern und Fahrradteilen auffinden. Auch das vermeintliche Tatmittel, ein Trennschleifer, konnte festgestellt werden.

Der Fahrraddieb wurde von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen und das Diebesgut, sowie das Tatmittel sichergestellt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrraddieb aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen den 37-jährigen mit Wohnsitz in Siegburg wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls ermittelt. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell