Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handydiebstahl in Hennefer Tankstelle

Hennef (ots)

Am Freitagabend (31.12.2021) wurde eine 20-jährige Frau Opfer eines Diebstahls. Sie hat eine Tankstelle in Hennef aufgesucht und dabei fielen ihr zwei Jugendliche auf. Die beiden jungen Männer bedrängten sie und stahlen ihr Smartphone aus der Jackentasche. Sie entkamen mit ihrer Beute im Wert von 450 Euro in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter wurden von der Sankt Augustinerin wie folgt beschrieben:

Beide Täter sind circa 13 bis 16 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß. Beide haben eine schlanke Statur. Zudem haben sie eine Jogginghose und eine Mütze getragen.

- Wer kann Angaben zu den beiden Verdächtigen machen?

Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Re.)

