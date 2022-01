Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbruchdiebstahl über den Neujahrswechsel

Hennef (ots)

In Hennef Ortsteil Dambroich wurde im Zeitraum vom 30.Dezember bis 02.Januar 2022 ein freistehendes Einfamilienhaus angegangen. Der Täter gelangte über einen Zaun in den rückwärtig gelegenen Garten. Dort hebelte er das Küchenfenster auf, um so in das Haus zu gelangen. Anschließend wurden Schmuckgegenstände entwendet.

- Einbrecher gehen den Weg des geringsten Widerstandes. An Tatorten können mehrheitlich nicht ausreichend gesicherte Türen oder Fenster festgestellt werden, die innerhalb weniger Sekunden aufgebrochen werden können.

- Sie können sich kostenlos beraten lassen, wie Sie sich gegen Einbrüche schützen können. Kontakt unter 02241 541-4777.

- Sollten Sie verdächtige Feststellungen tätigen, rufen Sie umgehend den Polizeiruf 110 an.

- Zudem können Sie ihre Nachbarschaft hinsichtlich Einbrüche sensibilisieren. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell