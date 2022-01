Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taschendiebstahl in Lebensmittelgeschäft

Lohmar (ots)

Am Donnerstagmorgen (30.12.2021) wurden eine 81-jährige und 78-jährige Frau innerhalb von kurzer Zeit Opfer von Taschendiebstählen. Beide Frauen gingen in ein Lebensmittelgeschäft in Lohmar und trugen Umhängetaschen. Im Kassenbereich bemerkten sie dann, dass der Reißverschluss der Umhängetaschen geöffnet und die Geldbörsen entwendet wurden.

Die Polizei bittet um Täterhinweise unter 02241 541-3121.

Unsere Tipps für sichere Wertgegenstände:

- Lassen Sie die Handtaschen nicht unbeaufsichtigt und tragen sie diese möglichst eng vor dem Körper. - Halten Sie Abstand im Gespräch mit fremden Menschen. - Führen Sie nur die nötigen Wertgegenstände und Bargeldmengen mit sich. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell