POL-SU: Mann in Buswartehäuschen mit Softair-Waffe beschossen

Siegburg (ots)

Ein 51-jähriger Siegburger wartete am Sonntagabend (02.01.2022) gegen 19.45 Uhr an einer Bushaltestelle an der Zeithstraße auf seinen Bus in Richtung Stallberg. Plötzlich hörte er schussartige Geräusche und ein Verkehrszeichen in der Nähe wurde von einem unbekannten Projektil getroffen. Der Zeuge sah, dass die Schüsse vermutlich aus dem Fenster eines gegenüberliegenden Hauses abgefeuert wurden. Er verständigte die Polizei und brachte sich unverletzt in Sicherheit. Kurze Zeit später schlugen nach seinen Angaben mehrere Projektile an der Stelle ein, wo er zuvor gewartet hatte. Mehrere Streifenwagen fuhren zur Einsatzörtlichkeit. Beim Eintreffen war das Fenster geschlossen und es kam zu keinen weiteren Schüssen. Die betreffende Wohnung und der mutmaßliche Schütze konnten schnell identifiziert werden. Es handelte sich um einen 13-jährigen Schüler, der mit einer Softair-Waffe mit Kunststoffmunition aus dem Fenster auf das Wartehäuschen geschossen hatte. Die benutzte Waffe war mit einem "F im Fünfeck" gekennzeichnet, was einen freien Erwerb ab 18 Jahren erlaubt. Das Schießen außerhalb von privatem Besitztum oder Schießanlagen ist nicht gestattet.

Waffe und Munition wurden sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wird wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Auch gegen den in der Wohnung anwesenden Vater wurde eine Anzeige vorgelegt, da er dem minderjährigen Sohn den Zugriff auf die Softair-Waffe erlaubt hatte. (Bi)

