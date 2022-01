Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hennef (ots)

Am Samstag, den 01.01.2022, gegen 16.40 Uhr, ereignete sich in Hennef auf der Dambroicher Straße (K40) zwischen den Ortslagen Söven und Rott ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Bonner schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Krad, Kawasaki, auf der K70 von Söven in Richtung Rott unterwegs als er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Das Krad rutsche nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW, Audi, eines 44-jährigen Eitorfers, der trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Das Krad prallte an dem PKW ab, drehte sich mehrfach und blieb ca. 35 Meter weiter am rechten Fahrbahnrand liegen. Der Fahrer konnte sich beim Sturz von seinem Fahrzeug lösen und rutsche an dem entgegenkommenden PKW vorbei. Bei dem Sturzgeschehen verletzte er sich schwer, aber zum Glück nicht lebensgefährlich, und wurde nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Für die polizeiliche Unfallaufnahme wurde die K40 im Bereich der Unfallstelle gesperrt und durch die Feuerwehr ausgeleuchtet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen; das Krad wurde sichergestellt.

(ThoHo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell