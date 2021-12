Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ernährungsbewusste Einbrecher

Siegburg (ots)

Frischen Lachs, Mangos und Kiwis erbeuteten Einbrecher bei ihrem Einbruch in den Lagerbereich eines Lebensmittelmarktes an der Händelstraße in Siegburg. In der Nacht von Montag (27.12.2021) auf Dienstag (28.12.2021) hatten die Unbekannten die Schlösser zum Lager aufgebrochen und sich an den Waren bedient. Ein Mitarbeiter hatte den Einbruch am Morgen bei Geschäftsöffnung festgestellt. Wie viel Lebensmittel die Täte erbeutet haben und ob noch mehr Waren fehlen, konnte nicht abschließend überprüft werden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell