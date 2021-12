Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbrecher vorläufig festgenommen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zum zweiten Weihnachtstage (26.12.2021) wurde ein mutmaßlicher 24-jähriger Wohnungseinbrecher festgenommen. Gegen 04.00 Uhr wurde der Bewohner eines Hauses in der Stettiner Straße in Sankt Augustin durch ein verdächtiges Geräusch geweckt. Er ging in das Erdgeschoss und schaltete die Beleuchtung ein. Die Terrassentür zum Garten wies eindeutige Aufbruchspuren auf und auf der Terrasse lag entsprechendes Hebelwerkzeug. Vom Täter war nichts mehr zu sehen. Diesen hatte jedoch ein Zeuge aus seinem Fenster auf der beleuchteten Terrasse sehen können, bevor der 24-Jährige durch einen angrenzenden Garten geflüchtet ist. Aufgrund eines besonders auffälligen Beschreibungsmerkmals - kurze Hose - konnte der Tatverdächtige im Rahmen der polizeilichen Fahndung im Nahbereich identifiziert und festgenommen werden.

Gegen den 24-Jährigen mit Wohnsitz in Sankt Augustin wird wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt. Er soll im Laufe des heutigen Tages (27.12.2021) einem Haftrichter vorgeführt werden. (Bi)

