Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fünf verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Ruppichteroth, OT Harth (ots)

Am 24.12.2021, gegen 16.44 Uhr, ereignete sich auf der B478 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und vier Personen leicht verletzt wurden. Zur Unfallzeit war ein 57-jähriger PKW-Fahrer aus Ruppichteroth mit seinem Mercedes-Benz auf der B478 in Richtung Hennef unterwegs. In Höhe der Ortslage Harth geriet er in einem leichten Rechtsknick mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem entgegenkommenden Opel Corsa eines 42-jährigen Mann aus Ruppichteroth zusammen. Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrer sowie die weiteren Insassen (36, 6 und 2 Jahre alt) im Opel verletzt. Der Mercedes-Fahrer musste zur stationären Behandlung durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt werden. Die anderen Verletzten erlitten zum Glück nur leichtere Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen sowie an einem weiteren PKW eines 58-jährigen VW-Fahrers aus Reichshof, der nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und über diverse Fahrzeugteile fuhr, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 57-jährige Mann erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand; es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die B478 im Bereich der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Ein Abschleppdienst musste zwei Fahrzeuge einschleppen.

(ThoHo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell