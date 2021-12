Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fotofahndung - Unbekannter räumt Konto mit gefundener Bankkarte leer

Troisdorf (ots)

Bargeld und Waren im Wert von mehreren tausend Euro erbeutete ein unbekannter Mann, der Ende August 2021 in einer Bankfiliale an der Kölner Straße in Troisdorf eine Bankkarte gefunden hatte. Ein 85-jähriger Bankkunde hat seine Karte vermutlich am Kontoauszugsdrucker liegen lassen. Als er am nächsten Tag seinen Verlust bemerkte und die Bankkarte bei seiner Hausbank sperren ließ, waren bereits Bargeldabbuchungen und Einkäufe in Troisdorf, Niederkassel, Köln und Düsseldorf erfolgt.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses werden Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, die einen Tatverdächtigen bei der Geldabhebung aufgezeichnet hat. Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Abgebildeten machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221.

Die Lichtbilder des mutmaßlichen Täters können Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://url.nrw/SU2021-393 einsehen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell