Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrerin unter Drogeneinfluss fährt entgegen der Einbahnstraße

Lohmar (ots)

Am Dienstagabend (21.12.2021) gegen 20.30 Uhr ist eine 34-jährige Autofahrerin aus Hennef auf der Villa-Verde-Straße in Lohmar entgegen der Einbahnstraße gefahren. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos verständigte die Polizei und folgte der unsicher wirkenden VW-Fahrerin. Auf der Aulgasse in Siegburg konnte die junge Frau von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Ein Alkotest mit der 34-Jährigen verlief negativ. Jedoch reagiert ein Drogentest positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Die Fahrerin räumte ein, am Vorabend Drogen konsumiert zu haben. Ihr wurde eine Blutprobe wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung durch Fahrunsicherheit infolge Drogenkonsums entnommen. Nach Zeugenangaben hatte sie neben der Fahrt gegen die Einbahnstraßenrichtung auch eine Rotlicht zeigende Ampel überfahren. Die Beamten stellten den Führerschein der Henneferin sicher und informierten die Führerscheinbehörde. (Bi)

