Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Geldwechseln Portemonnaie leer geräumt

Hennef (ots)

Ein hilfsbereiter 73-jähriger Hennefer ist am Montagvormittag (20.12.2021) von einem Unbekannten in der Tiefgarage am Marktplatz um 1.000 Euro Bargeld erleichtert worden.

Der Senior hatte kurz zuvor das Geld in Geistingen am Geldautomaten abgehoben und war in die Stadt zum Einkaufen gefahren. Als er nach dem Einkauf gegen 11.30 Uhr in der Tiefgarage in seinem Wagen saß, sprach ihn ein 35 bis 40 Jahre alter Mann mit unauffälliger Statur an und bat um einen Chip für den Einkaufswagen. Der hilfsbereite Hennefer gab dem Unbekannten einen Einkaufswagenchip. Als er dann ausparkte, öffnete der Tatverdächtige die Beifahrertür und frage nach Kleingeld, weil der Chip angeblich nicht funktionieren würde. Während der 73-Jährige in seinem Portemonnaie nach Kleingeld sucht, lehnte sich der circa 170cm große Mann ins Fahrzeug und kam dem Geschädigten dabei sehr nah.

Nachdem der Unbekannte weggegangen war, stellte der Senior fest, dass seine Geldscheine gestohlen worden waren.

Wer kann Angaben zur Tat oder zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3521.

Die Polizei warnt: Lassen Sie Fremde auf keinen Fall in Ihr Portemonnaie greifen! Seien Sie im Zweifelsfall ruhig einmal unhöflich und lehnen Sie das Wechseln ab. Sie können ein wenig Kleingeld bereithalten, aber öffnen Sie nie Ihre Geldbörse im Beisein von Fremden.

Mit vielen Fragen, dem Reingreifen in das Geldfach oder dem Gestikulieren mit einem mitgeführten Gegenstand wird das Opfer von dem eigentlichen Ziel der Wechselaktion abgelenkt. Während der mutmaßliche Täter mit Daumen und Zeigefinger Ihnen "hilft" eine Münze aus dem Münzfach zu fischen, greift er mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger der gleichen Hand in Ihr Geldscheinfach.

Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand zu fremden Personen. Lassen Sie sich nicht ablenken oder schon gar noch bei der Suche im Portemonnaie helfen. Wenn Sie Opfer eines Trickdiebstahls wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell