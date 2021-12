Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zweimal Abkommen von der Fahrbahn - Zweimal Führerschein wegen Verdachts der Trunkenheit sichergestellt

Much/Windeck (ots)

Am Sonntag (19.12.2021) wurde die Polizei zweimal zu Verkehrsunfällen gerufen, bei denen Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen waren.

Am Morgen um 07.15 Uhr war eine 18-jährige Fahranfängerin auf der B56 in Höhe Much-Markelsbach in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die junge Frau wurde dabei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Nach ihren Angaben sei sie einem Wildtier ausgewichen und hatte dabei die Kontrolle über den VW Kleinwagen verloren. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Ein Streifenwagen begleitete sie zum Krankenhaus, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führerschein stellten die Beamten wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr sicher. Der Wagen der 18-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Am Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, verunglückte ein 60-Jähriger aus Eitorf auf der L333 zwischen Windeck-Hoppengarten und Herchen. Er war mit seiner Audi-Limousine zunächst auf den unbefestigten Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn geraten. Von dort schleuderte er gegen die Schutzplanke auf der gegenüberliegenden Seite und wurde wieder nach rechts in die Böschung zurückgeworfen. Dabei verletzte sich der 60-Jährige leicht. Zwei Autofahrer leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Von dem Verletzten ging deutlicher Alkoholgeruch aus und der Fahrer räumte auch ein, etwas getrunken zu haben. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. (Bi)

