Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwere Arbeit bleibt erfolglos

Sankt Augustin (ots)

Mit schwerem Gerät sind unbekannte Täter in der Nacht von Samstag (18.12.2021) auf Sonntag (19.12.2021) in einem Pflanzengroßhandel an der Straße "Am Apfelbäumchen" in Sankt Augustin angerückt.

Die Täter verschafften sich Zugang zum Geschäft und setzten anschließend offensichtlich schweres Gerät ein, um die Wand zum Tresorraum zu überwinden. Die Unbekannten scheiterten jedoch beim Versuch den Tresor zu öffnen und mussten den Einbruch erfolglos abbrechen. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/541-3321 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell