Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räuber erbeuten vierstelligen Betrag in Münzen

Ruppichteroth (ots)

Am Freitagabend (17.12.2021) betraten kurz vor Ladenschluss zwei mit einem Messer bewaffnete männliche Täter einen Supermarkt an der Straße "Im Bruch" in Ruppichteroth.

Die drei anwesenden Mitarbeiter wurden mit einem Messer bedroht und gezwungen den Tresor zu öffnen. Anschließend wurden die drei Opfer gefesselt und mussten tatenlos dabei zusehen, wie die Täter Kleingeld im Wert von rund 5000 Euro aus dem Tresor entwendeten.

Im Anschluss an ihre Tat verließen die Räuber den Supermarkt in unbekannte Richtung. Die gefesselten Mitarbeiter konnten sich selbständig befreien und alarmierten die Polizei. Bis auf einen Schock blieben sie unverletzt.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1

- männlich - 30-40 Jahre - circa 180cm groß - kräftige Statur - dunkle Wollmütze - schwarzer Mund-Nasen-Schutz - gelbe Warnweste - Strickhandschuhe - osteuropäischer Akzent

Täter 2

- männlich - 30-40 Jahre - circa 170cm groß - schlanke Statur - Vollbart - dunkle Wollmütze - Kapuze - schwarzer Mund-Nasen-Schutz - gelbe Warnweste - osteuropäischer Akzent

Wer hat zur Tatzeit relevante Beobachtungen machen können? Wo ist jemand mit unüblichen Mengen an Kleingeld aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/541-3421 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell