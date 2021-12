Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verletzter 80-Jähriger - keine Hinweise auf Dritteinwirkung

Lohmar (ots)

Am 16.12.2021 berichteten wir über einen schwer verletzten 80-jährigen Mann aus Kerpen, der am Mittwochnachmittag (15.12.2021) von Zeugen in der Zufahrt zum Campingplatz "Meigermühle" in Lohmar gefunden worden war. Zu den Umständen, die zu seinen lebensbedrohlichen Verletzungen geführt haben, konnten am Fundort keine Hinweise vorgefunden werden. Die Polizei hat ihre Maßnahmen und Ermittlungen daher in alle Richtungen geführt. (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5101281)

Der verletzte Senior, der in eine Unfallklinik gebracht worden war, ist in der Nacht zu Freitag (17.12.2021) seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Obduktion durch die Gerichtsmedizin und die Auswertung möglicher Spuren am Fundort ergaben bislang keine Hinweise auf die Einwirkung von Dritten. Derzeit gehen die Ermittler der Kripo von einem internistischen Ereignis mit anschließendem Sturzgeschehen, das zu den Verletzungen des 80-Jährigen geführt hat, aus. (Bi)

