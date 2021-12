Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hartnäckigkeit zahlt sich aus

Much (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.12.2021) versuchte ein 24-jähriger Autofahrer aus Mülheim an der Ruhr zwei Polizisten der Polizeiwache Eitorf bei einer Verkehrskontrolle auszutricksen. Die beiden jungen Beamten blieben hartnäckig und ließen sich durch den Autofahrer nicht hinters Licht führen.

Der Fahrer des Kleintransporters war den Beamten gegen 14.50 Uhr auf der B56 in Höhe Much-Niederwahn aufgefallen, weil er während der Fahrt mit dem Handy telefoniert hatte. Er wurde angehalten und kontrolliert.

Der Handwerker gab bei der Kontrolle an, sein Portemonnaie mit Ausweis und Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Er nannte daraufhin seine Personalien. Bei der Überprüfung der angegebenen Personaldaten kamen erste Zweifel auf, weil der 24-Jährige sein Geburtsdatum auf Nachfrage korrigieren musste. Auch die berichtigten Daten ergaben kein klares Ergebnis. Die Polizisten riefen in der Firma an, mit dessen Transporter der Mann unterwegs war. Dort erhielt man die Auskunft, den Führerschein in Kopie vorliegen zu haben. Ein Foto mit dem Smartphone könne man aber aufgrund von Internetproblemen nicht senden. Auch das reichte den Beamten nicht aus und so begannen sie mit der von dem Mülheimer benannten Mutter und seinen beiden Schwestern zu telefonieren. Alle bestätigten, dass er einen Führerschein habe, jedoch gab jede Angerufene ein anderes Geburtsdatum des Sohnes bzw. des Bruders an.

Hier entschieden die Polizisten den Angehaltenen und sein Fahrzeug nach Personalpapieren zu durchsuchen. Im Fahrzeug fanden sie dann das Portemonnaie des 24-Jährigen. Außer beim Familiennamen hatte er gelogen. Tatsächlich ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Alle Angerufenen waren weder Chef noch Familie, sondern Freunde und Bekannte, die von ihm instruiert worden waren. Er räumte ein, den Führerschein beruflich zu benötigen und mit der Geschichte in der Vergangenheit bereits Erfolg gehabt zu haben. Nur nicht bei den Polizisten der Wache Eitorf. Der Wagen blieb stehen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. #rheinsiegsicher (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell