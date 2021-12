Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Präventionsaktion für Radfahrende: Sichtbarkeit schafft Sicherheit!

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Unser Team der Verkehrsunfallprävention ist derzeit vermehrt zu den dunklen Tageszeiten morgens und abends unterwegs und sieht dabei vor allem eines: Radfahrende, die kaum zu sehen sind!

Ziel der Aktion ist es, Fahrradfahrende für bessere Sichtbarkeit, Beleuchtung und verkehrssichere Fahrräder zu sensibilisieren. Dafür wurden allein am Mittwochmorgen (15.12.2021) 108 Fahrräder am Schulzentrum Kopernikusstraße in Niederkassel kontrolliert - 50 davon wiesen Mängel an der Beleuchtung auf. Viele Kinder und Jugendliche trugen dunkle Kleidung und waren trotz Beleuchtung am Fahrrad im Verkehrsgeschehen nicht gut sichtbar.

Doch der Fokus liegt nicht nur auf Kindern und Jugendlichen. Bei einer Kontrolle am Dienstagabend (14.12.2021) rund um den Troisdorfer Bahnhof nahm unser Team von der Verkehrsunfallprävention gemeinsam mit Kräften von Bezirks- und Verkehrsdienst 72 Fahrräder unter die Lupe. Hier wiesen 30 Mängel an der Beleuchtung auf.

Liebe Radfahrer:

- Helft den Autofahrern, damit sie euch sehen. Macht euch sichtbar! - Achtet auf funktionierende Lampen am Fahrrad, Reflektoren vorne und hinten, an den Laufrädern und den Pedalen! - Tragt helle, am besten reflektierende Kleidung! Dunkle Kleidung wird beim Anstrahlen durch Licht in einer Entfernung von 25 Metern erkannt, reflektierende leuchtet ca. 150 Meter weit.

Liebe Eltern:

- Trainieren Sie mit Ihrem Kind Alltagssituationen im Straßenverkehr, insbesondere das Verhalten bei Sichthindernissen. - Prüfen Sie regelmäßig die Funktion der Beleuchtung an den Fahrrädern Ihrer Kinder (und auch an Ihren eigenen). - Lassen Sie Ihr Kind möglichst einen Fahrradhelm mit integriertem LED-Licht nutzen. Durch die hohe Position der LED bietet er eine optimale Sichtbarkeit für andere Verkehrseilnehmer. - Vermeiden Sie das Parken vor dem Kindergarten/vor der Schule. Ihr Fahrzeug wird zum Sichthindernis und gefährdet andere Kinder.

Liebe Autofahrer:

- In der dunklen Jahreszeit werden Radfahrer und Fußgänger deutlich schlechter gesehen. Eine angemessene Geschwindigkeit schützt die schwächeren Verkehrsteilnehmer!

Unser Team der Verkehrsunfallprävention wird auch in den kommenden Tagen sowohl morgens an unterschiedlichen Schulen im Kreis als auch in den Abendstunden unterwegs sein. (fh)

