Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die "illegale Raser-, Poser- und Tunerszene" weiterhin im Fokus

Siegburg (ots)

An Ostern 2021 versuchte die "illegale Raser-, Poser- und Tunerszene" einen festen regelmäßigen Treffpunkt im Zuständigkeitsbereich der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis zu etablieren. Durch massive Polizeipräsenz an den potenziellen Treffpunkten konnten Fahrzeuge der Szene und deren Fahrer in den darauf folgenden Wochen erkannt und kontrolliert werden. Sie erhielten mit ihren Fahrzeugen Platzverweise.

Nach polizeilichen Erkenntnissen planen Szenemitglieder am kommenden Wochenende erneute Treffen im Rhein-Sieg-Kreis, insbesondere in Sankt Augustin.

Darauf ist die Polizei Rhein-Sieg eingestellt und wird wieder verstärkt kontrollieren. Durch die starke polizeiliche Präsenz an den bekannten Treffpunkten und den hohen Kontrolldruck sollen die Beeinträchtigungen für die Allgemeinheit sowie mögliche Gefahren für Leib und Leben nachdrücklich bekämpft werden. Dabei arbeitet die Polizei mit den Ordnungsbehörden eng zusammen.

Bei den Kontrollen der Szenemitglieder durch besonders geschulte Polizistinnen und Polizisten liegt der Fokus auf dem Fahrerlaubnis- und Zulassungsrecht mit der möglichen Folge der Beschlagnahme von Führerscheinen und Fahrzeugen. Grundlage für das Einsatzkonzept ist der seit vielen Jahren praktizierte und erfolgreiche Maßnahmenkatalog des Polizeipräsidiums Köln. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell