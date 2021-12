Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Lebensgefährlich verletzte Person aufgefunden - Polizei ermittelt in alle Richtungen

Lohmar (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.12.2021) gegen 17.45 Uhr wurde in Lohmar, in der Zufahrt zum Campingplatz "Meigermühle" an der L288, ein lebensgefährlich verletzter 80-jähriger Mann gefunden.

Zeugen, die mit ihrem Auto in der Einfahrt gewendet hatten, fanden den Verletzten und alarmierten den Rettungsdienst. Beim Eintreffen der ebenfalls alarmierten Polizei wurde der nicht ansprechbare Mann, der einen Wohnsitz in Kerpen hat, vom Notarzt behandelt. Er kam mit einer schweren Kopfverletzung in eine Unfallklinik.

Am Fundort konnten die eingesetzten Polizisten nicht zweifelsfrei feststellen, wie es zu der schweren Verletzung des 80-Jährigen gekommen war. Aus diesem Grund wurde die Spurensicherung der Kripo hinzugezogen. Alle Spuren, die im Zusammenhang mit dem Ereignis stehen könnten, wurden sorgsam gesichert. Möglicherweise hat sich der Vorfall Stunden vor der Auffindung des Mannes ereignet.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Nach bisherigen Erkenntnissen können ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, eine andere Straftat oder ein internistischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Der verletzte Senior ist nicht vernehmungsfähig und kann bislang keine Angaben zum Sachverhalt machen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Wer hat in den Nachmittagsstunden am 15.12.2021 Beobachtungen im Bereich des Fundortes gemacht, die mit dem Auffinden des verletzten Mannes in Verbindung stehen könnten? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell