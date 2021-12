Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Die Taschen voll mit Diebesgut

Sankt Augustin (ots)

Hatte ein 45-Jähriger Mann, der am Mittwochnachmittag (15.12.2021) in einem Supermarkt in Sankt Augustin versuchte gleich über 100 Artikel auf einmal zu entwenden.

Die durch das Signal der Alarmanlage aufmerksam gewordene Kassiererin forderte den Täter mehrfach zum Stehenbleiben auf. Dieser reagierte jedoch nicht und bewegte sich unbeirrt weiter in Richtung Ausgang.

Zwei durch die Rufe der Kassiererin und den daraus entstandenen Tumult aufmerksam gewordene Bundespolizisten, welche sich in ihrer Freizeit beim Einkauf befanden, sprachen den Täter an und versuchten ihn aufzuhalten. Mit Schlägen, Tritten und Spucken setzte sich dieser jedoch massiv zur Wehr und musste bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fixiert werden.

Auch den alarmierten Polizeibeamten spuckte der zur Abschiebung ausgeschriebene Georgier ins Gesicht. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Kleidung und Tasche, konnte Beute in Höhe von rund 1200 Euro sichergestellt werden. Da es sich um hochwertige Drogerieartikel handelte, wird von einem gewerbsmäßigen Diebstahl ausgegangen.

Der Täter wurde festgenommen und dem zuständigen Ausländeramt übergeben. Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.

